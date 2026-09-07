Jugendlicher vom Zug überrollt: Opfer war 13-jährig

Polizeirapport

Jugendlicher vom Zug überrollt: Neue Details über das Opfer bekannt

Am Samstagabend wurde in Bern ein Jugendlicher von einem losfahrenden Zug überrollt. Die Kantonspolizei hat das Opfer nun identifiziert: Es sei ein 13-jähriger Russe gewesen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Der Jugendliche geriet in den Gleisbereich zwischen Perron und Zug. Er erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Vorfall wurde der Polizei kurz nach 22.40 Uhr gemeldet, die betroffene Bahnstrecke während knapp zweieinhalb Stunden gesperrt.

Die Gründe für den Unfall seien noch unklar, schreibt die Polizei. Man habe Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Hergang des Unfalls aufgenommen. (leh)