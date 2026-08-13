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Polizeirapport

Unfall im Wallis: 9-jähriges Kind tot

Polizeirapport

9-jähriger Bub stirbt nach Unfall in Liddes VS

13.08.2026, 12:1813.08.2026, 12:18

In der Walliser Gemeinde Liddes hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet. Ein 9-jähriges Kind hatte sich in einem landwirtschaftlichen Fahrzeug befunden, als dieses von der Route du Châtelard von der Fahrbahn abkam.

Der Bub wurde beim Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte versorgten ihn medizinisch, ein Helikopter brachte ihn anschliessend ins Spital nach Lausanne. Dennoch starb er am Dienstag, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (vro)

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