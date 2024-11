Polizeirapport

30 Personen bei Brand in Marly in Sicherheit gebracht

Wegen eines Brandes in einer Tiefgarage im freiburgischen Marly sind am Donnerstag rund 30 Personen vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Bewohner des Gebäudes konnten nach kurzer Zeit wieder zurück in ihre Wohnungen, wie die Freiburger Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Das Feuer in der Tiefgarage war kurz vor 18 Uhr ausgebrochen. Autos wurden keine beschädigt. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert.

Ein Teil der Route du Centre musste für den Feuerwehreinsatz rund zweieinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Brand aufgenommen. (dab/sda)