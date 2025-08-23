Schweizer bei Autounfall in Mailand gestorben

In Italien ist am Freitag ein Schweizer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Seine Partnerin wurde schwer verletzt. Zum Unfall kam es auf der Westtangente von Mailand bei Assago, wie das Newsportal 20minuten.ch berichtete.

Der Zustand der Frau sei stabil, hiess es weiter. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte Keystone-SDA, man habe Kenntnis vom Todesfall eines Schweizer Bürgers sowie einer verletzten Schweizerin in Italien und stehe in Kontakt mit den zuständigen italienischen Behörden. Aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen würden keine weiteren Angaben gemacht. (sda)