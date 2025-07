56-Jährige kommt beim Klettern um – zwei weitere Personen verletzt

Eine 56-Jährige ist am Samstagmittag beim Klettern am Schmalstöckli in Riemenstalden SZ in den Tod gestürzt. Durch den Absturz wurde eine Frau erheblich und ein Mann leicht verletzt. Die beiden waren beim Aufstieg.

Die Frau aus Deutschland stürzte beim Abstieg rund 100 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Sie starb auf der Unfallstelle. Gleichzeitig stiegen eine 50-Jährige und ein 59-Jähriger auf und wurden in Mitleidenschaft gezogen. Zur Zeit des Unfalls waren an dem Berg mehrere Klettergruppen unterwegs.

Zwei Helikopter der Rettungsflugwacht und der Heli Linth bargen die Verunglückten. Das kantonale Care Team kümmerte sich um die Hinterbliebenen des Opfers. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft leiteten eine Untersuchung ein. (hkl/sda)