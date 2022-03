Polizei fasst in Burgdorf mutmasslichen Einbrecher auf frischer Tat

Die Berner Kantonspolizei hat am Sonntagabend in einem Burgdorfer Supermarkt einen mutmasslichen Einbrecher festgenommen. Sie hatte zuvor die Meldung erhalten, ein Mann habe die Eingangstüre zum Laden an der Poststrasse aufgebrochen.

Als die umgehend ausgerückten Patrouillen beim Supermarkt eintrafen, trafen sie auf die aufgebrochene Eingangstür und im Laden auf einen Mann. Der 21-Jährige wurde auf eine Polizeiwache gebracht, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Dienstag mitteilten.

Nach umfangreichen Abklärungen wurde der mutmassliche Einbrecher wieder entlassen. Es läuft aber ein Verfahren wegen Einbruchdiebstahls gegen ihn. Der 21-Jährige wird sich vor der Justiz zu verantworten haben. (sda)