Polizeirapport

Person bei Schlägerei in Schwyz verletzt

Eine Person ist in der Nacht auf Sonntag in Schwyz bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen erheblich verletzt worden. Sie wurde mit der Rega in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei am Sonntagnachmittag mitteilte.

Zu dem Vorfall kam es in der Nacht auf Sonntag um 00.45 Uhr. Weitere Angaben zu der Schlägerei machte die Polizei auf Anfrage nicht. Die Ermittlungen liefen, man suche zudem Zeugen des Vorfalls.

Die Kantonspolizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen. (sda)