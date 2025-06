Polizeirapport

19-jähriger Fussballspieler stirbt in La Chaux-de-Fonds NE an Schwächeanfall

Ein 19-jähriger Mann, der an einem Fussballspiel in La Chaux-de-Fonds NE teilgenommen hatte, erlitt am Sonntag einen Schwächeanfall. Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte starb der Fussballspieler aus Frankreich vor Ort, wie die Neuenburger Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Der junge Spieler erlitt am Sonntagnachmittag um zirka 16 Uhr am Rande des Fussballplatzes Les Forges in La Chaux-de-Fonds einen Schwächeanfall. Anwesende Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe, wie die Polizei schrieb. Ein Helikopter der Rettungsflugwacht (Rega) sei ebenfalls angefordert worden.

Trotz der Bemühungen aller Beteiligter sei der junge Mann «leider» noch vor Ort gestorben. Der Spieler gehörte zu einer französischen Mannschaft, die an einem grenzüberschreitenden Turnier teilnahm. (sda)