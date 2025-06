Leo Gauch ist seit Montag verschwunden. bild: aargauer zeitung

Polizeirapport

Seit Montag verschwunden: Hat jemand Leo Gauch gesehen?

In Waltenschwil wird ein Mann vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise, da der 70-Jährige auf Medikamente angewiesen ist. Personen, die ihn gesehen haben, sollen den Polizeinotruf wählen.

In Waltenschwil im Freiamt wird ein Mann vermisst. Er ist 70 Jahre alt und heisst Leo Gauch. Die Kantonspolizei Aargau beschreibt ihn in einer Mitteilung folgendermassen: «178 Zentimeter gross, schlank, graue Haare, aktuell mit grauem Vollbart, unsicherer Gang.» Der Meldung ist dieses Foto angefügt.

Eine Spitex-Betreuerin sah Leo Gauch letztmals am Sonntagnachmittag an seinem Wohnort in Waltenschwil. Beim nächsten Besuch am Montagmorgen war der Alleinstehende nicht in der Wohnung anwesend, heisst es in der Mitteilung. Als er am Nachmittag noch immer fehlte, meldeten ihn besorgte Angehörige bei der Kantonspolizei als vermisst.

Der Vermisste ist gesundheitlich angeschlagen und auf Medikamente angewiesen. Sämtliche Abklärungen und Suchmassnahmen sind bislang erfolglos verlaufen. (nib/aargauerzeitung.ch)