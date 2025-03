Polizeirapport

Frau kommt bei Wohnungsbrand in Worb BE ums Leben

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Worb BE ist am Montagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Ermittlungen zur Brandursache seien im Gang, teilte die Kantonspolizei Bern mit.

Die ausgerückten Einsatzkräfte hatten festgestellt, dass ein Zimmer in dem Mehrfamilienhaus vom Brand betroffen war. Dort entdeckten sie eine leblose Person. Laut Polizei bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Opfers. Die formelle Identifikation stehe aber noch aus.

Die Wohnung wurde durch den Brand beschädigt. Die anderen Wohnungen im Gebäude sind noch bewohnbar. (hkl/sda)