Polizeirapport

Wohnungsbrand in Schaffhauser Mehrfamilienhaus: Eine Person im Spital

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schaffhausen ist am Freitagabend eine Person leicht verletzt worden. Sie wurde für Kontrolluntersuchungen ins Spital gebracht, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte.

Der Brand sei kurz nach 19 Uhr an der Buchthalerstrasse ausgebrochen und von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses seien evakuiert worden. Zwei Personen seien vom Rettungsdienst betreut worden.

Als Brandursache vermutet die Polizei den fahrlässigen Umgang mit einem Feuerzeug. Die betroffene Wohnung sei nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Bewohner hätten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die Buchthalerstrasse war für etwa eine Stunde gesperrt. (sda)