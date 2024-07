Polizeirapport

Vermisste Frau aus Fällanden (ZH) in Zürich aufgefunden

Die seit Freitagnachmittag in Fällanden vermisste 18-jährige Frau ist am Samstagnachmittag in Zürich aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei mitteilt.

«Ein Passant wurde am Samstag beim Irchelpark auf die junge Frau aufmerksam und verständigte die Telefonnummer 144. Ein Rettungswagen transportierte sie in ein Spital. Aufgrund der laufenden Öffentlichkeitsfahndung wurde die Polizei über das Auffinden der Frau orientiert.»

Die Frau hatte am Freitagnachmittag kurz nach 13 Uhr ihren Wohnort in Fällanden verlassen. Sie gab an, nach Zürich gehen zu wollen.

Die ursprüngliche Meldung wurde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes anonymisiert.

(red)