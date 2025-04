Das Flugzeug musste in Berlin zwischenlanden. (Symbolbild) Bild: EPA

Polizeirapport

Passagier bespuckt Fluggäste – Flugzeug muss auf dem Weg nach Zürich in Berlin landen

Ein Flug von Helsinki nach Zürich musste am Mittwoch zwischenlanden. Der Grund: Ein Finne hatte mehrere Mitreisende bespuckt – und eine Flugbegleiterin festgehalten.

Ein aggressiver Vorfall an Bord eines Flugzeugs hat am Mittwoch zu einer ungeplanten Zwischenlandung am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) geführt. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte ein 42-jähriger Finne auf dem Weg von Helsinki nach Zürich mehrere Passagiere bespuckt und eine Flugbegleiterin körperlich festgehalten.

Die Crew informierte den Piloten über das Verhalten des Mannes. Dieser entschied sich daraufhin für eine ausserplanmässige Landung am Flughafen in Berlin. Bundespolizisten erreichten um 17.35 Uhr den vorgesehenen Abstellort der Maschine und warteten auf das ankommende Flugzeug.

Alkoholtest ergab 1,27 Promille

Nach der Landung gingen die Beamten an Bord, befragten Zeugen und nahmen den bereits von der Crew vom weiteren Flug ausgeschlossenen Passagier mit auf die Wache. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,27 Promille.

Um ein Ordnungswidrigkeitenverfahren abzusichern, behielten die Einsatzkräfte 2200 Euro des Mannes als Sicherheitsleistung ein. Nach Abschluss der Massnahmen wurde der 42-Jährige entlassen. Die Maschine setzte ihren Flug nach Zürich mit 106 Passagieren an Bord um 18.39 Uhr, also rund eine Stunde nach der Ankunft in Berlin, fort. Der Finne durfte nicht mitfliegen.