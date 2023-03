Polizeirapport

Mord-Freispruch: Ehemann in Genf schuldig der fahrlässigen Tötung

Die Genfer Justiz hat einen 72-Jährigen, der wegen Mordes an seiner Frau im Jahr 2016 angeklagt war, in der Berufung freigesprochen. Der Mann erhielt am Donnerstag aber drei Jahre Haft mit Teilbewährung für einen angeblichen Unfall beim Sexspiel. (sda)