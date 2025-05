Polizeirapport

Polizei erschiesst bewaffneten Mann in Genf

In Genf ist am Dienstag ein Mann von einem Polizisten mit mehreren Schüssen getötet worden. Der bisher unbekannte Mann habe am Nachmittag auf einem Fahrzeug der Polizei ein grosses Messer geschwenkt.

Die Meldung des Vorfalls sei um 14 Uhr erfolgt, teilte die Genfer Staatsanwaltschaft am Dienstagabend mit. Gemäss ersten Ermittlungen sei der Mann plötzlich auf den Boden gesprungen und habe angefangen, in Richtung der Polizisten zu rennen. Während des Polizeieinsatzes sei es zu vier Schussabgaben gekommen.

Erste-Hilfe-Massnahmen seien erfolglos geblieben. Der Mann habe bisher noch nicht identifiziert werden können. Die Umstände, die zum Einsatz der Waffe führten, würden von der Staatsanwaltschaft untersucht, hiess es weiter. (dab/hkl/sda)