Polizeirapport

Toter und Verletzte bei Verkehrsunfall im Wislentunnel bei Worb

Bei der Frontalkollision zweier Autos im Wislentunnel bei Worb ist am Dienstagnachmittag ein Lenker ums Leben gekommen. Eine Person lag am Abend in kritischem Zustand im Spital, eine weitere wurde schwer und eine dritte leicht verletzt. Weshalb es zu dem Unfall kam, war ungeklärt

Die Polizei wurde um 13.40 Uhr über den Unfall informiert, wie sie mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge prallten zwei einander entgegenkommende Autos im Tunnel ineinander.

Der Lenker des einen verletzte sich so schwer, dass er noch am Unfallort starb. Seine Beifahrerin brachte eine Ambulanz in kritischem Zustand ins Spital. Die dritte Person in diesem Fahrzeug kam mit leichten Verletzungen davon.

Der Lenker des anderen Autos, das mit einem Anhänger unterwegs war, erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls mit einer Ambulanz hospitalisiert. Beim Getöteten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 40-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Wegen der Unfall- und Bergungsarbeiten war der Wislentunnel für mehrere Stunden gesperrt. In Worb resultierte ein Stau. Neben der Kantonspolizei waren ein Rega-Helikopter, drei Ambulanzteams, das Care Team des Kantons sowie die Feuerwehr Worb und die Berufsfeuerwehr Bern im Einsatz. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Bern Mittelland leiteten eine Untersuchung ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Wislentunnel war es bereits am Nachmittag des 1. April zu einem schweren Unfall gekommen. Damals starb bei einer Frontalkollision eine Person, zwei wurden schwer verletzt. Der Wislentunnel ist Teil der Umfahrungsstrasse um die Ortschaft Worb. (hkl/sda)