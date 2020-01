Schweiz

Polizeirapport

Buckten: Versuchter Brandanschlag auf Halal-Schlachthof



Versuchter Brandanschlag auf Halal-Schlachthof – Polizei findet Brandsätze

Am Sonntagnachmittag erhielt die Polizei Basel-Landschaft die Information, bei der Firma Halal Schlachthof und Fleischhandel habe sich ein Brandanschlag ereignet. Bei der ersten Kontrolle des Gebäudes fanden die Beamten nichts. Bei einem weiteren Versuch konnten allerdings Brandsätze sichergestellt werden.

Bild: bz basellandschaftliche zeitung

Die Polizei Basel-Landschaft erhielt am Sonntag kurz vor 14.00 Uhr den Hinweis von einer Zeitungsredaktion, dass auf ihrem Redaktionsmail eine Meldung eingegangen sei, in welcher ein unbekannter Absender sich dazu bekannt habe, beim Halal Schlachthof in Buckten einen Brand gelegt zu haben.

Erst bei der zweiten Durchsuchung am späteren Nachmittag fand die Polizei Brandsätze im Gebäude. Ein Schaden entstand nicht, da die Brandsätze nicht gezündet wurden.

Der Fall ist bei der Polizei in Abklärung. Zeugenaussagen und verdächtige Beobachtungen aus dem entsprechenden Gebiet können der Polizei gemeldet werden. (bzbasel.ch)