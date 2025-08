Am Montagabend ertrank ein 65-Jähriger bei einem Badeunfall in der Limmat. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

65-jähriger Portugiese ertrinkt in Zürich in der Limmat

Ein 65-jähriger Portugiese ist am Montagnachmittag bei einem Badeunfall in der Limmat in Zürich ertrunken. Der Mann war mit anderen Personen am Baden, als er plötzlich unterging und nicht mehr gesehen wurde.

Mit einem Helikopter suchten die Einsatzkräfte bei der Werdinsel vergeblich nach dem Mann, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Erst am Abend fand ein zweiter Helikopter der Kantonspolizei den Mann bei Dietikon ZH. Kurz nach 18 Uhr konnte der vermisste Portugiese in Dietikon tot geborgen werden.

Durch die Berufsfeuerwehr wurden alle Brücken flussabwärts in Engstringen, Schlieren und Dietikon nach dem vermissten Mann abgesucht.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Personen, die mit dem Verstorbenen bei der Werdinsel waren, wurden durch einen Notfallseelsorger betreut. (nib/sda)