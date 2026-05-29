Sexueller Übergriff auf Jugendliche in Biel
Eine Jugendliche ist am Mittwochabend in Biel Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Der unbekannte Täter flüchtete nach der Tat, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 17.30 Uhr auf der Seevorstadt auf der Höhe des Neuen Museums. Die Jugendliche war auf dem Nachhauseweg, als ein Unbekannter sie von hinten packte und sexuell anging.
Sie wehrte sich und konnte sich aus dem Griff des Mannes lösen. Anschliessend rannte die Jugendliche davon, während der Täter flüchtete. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen aufgenommen. (sda)
Anlaufstellen für Opfer von sexueller Gewalt
Sexuelle Übergriffe können in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden. Hilfe im Verdachtsfall oder bei erlebter sexueller Gewalt bieten etwa die kantonalen Opferhilfestellen oder die Frauenberatung Sexuelle Gewalt. Die Opferhilfe ist auch über die nationale Nummer 142 erreichbar. Für Jugendliche oder in der Kindheit sexuell ausgebeutete Erwachsene gibt es in Zürich die Stelle Castagna. Betroffene Männer können sich an das Männerbüro Zürich wenden. Wenn du dich sexuell zu Kindern hingezogen fühlst oder jemanden kennst, der diese Neigung hat, kann dir diese Stelle weiterhelfen.