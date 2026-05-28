Video: watson/hanna dedial, lucas zollinger

Polizeirapport

Messerangriff mit drei Verletzten am Bahnhof Winterthur: Polizei nimmt Mann fest

Am Bahnhof Winterthur kam es am Donnerstagmorgen zu einem grossen Polizeieinsatz. Grund dafür war ein Messerangriff, bei dem ein Mann drei Personen verletzte. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

Video: watson/hanna dedial, lucas zollinger

Laut der Polizei ereignete sich die Tat kurz nach 8.30 Uhr. Beim mutmasslichen Täter soll es sich um einen 31-jährigen Schweizer handeln. Die drei Verletzten – Schweizer im Alter von 28, 43 und 52 Jahren – mussten ins Spital gebracht werden. Der Hintergrund der Tat ist gemäss der Polizei noch unklar. Wie die Kantonspolizei gegenüber watson mitteilt, wurde ein Mann schwer und zwei Männer mittelschwer verletzt.

1 / 7 Messerangriff in Winterthur In Winterthur hat ein Mann mit einem Messer Passanten angegriffen.

Wie ein Augenzeuge dem Tages-Anzeiger sagt, soll der Verdächtige auf mehrere Männer eingestochen haben. Zum Zeitpunkt der Tat soll sich eine Schulklasse vor Ort befunden haben. Die Lehrerin soll sich schützend vor die Klasse gestellt haben. Auf Videoaufnahmen, welche diversen Medien vorliegen, ist zu sehen, wie der mutmassliche Täter flieht und dabei «Allahu Akbar» ruft.

Beamte am Bahnhof Winterthur. Bild: watson

Derzeit ist ein Teil des Bahnhofsareals beim Haupteingang abgesperrt. Auch die Sanität ist vor Ort. Laut der Kantonspolizei Zürich sollen am Nachmittag weitere Informationen folgen. (dab)