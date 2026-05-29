Polizeirapport

Pratteln BL: Brand in Magic-X-Filiale

Der Kanton Baselland hat zu einem Brand in Pratteln Entwarnung gegeben. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, wie es auf Alertswiss heisst. Laut der Polizei wurden nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Personen verletzt. Laut «Blick» handle es sich beim brennenden Gebäude um eine Filliale der Sex-Shop-Kette Magic X.

Die Baselbieter Polizei bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Einsatz im Grüssen-Areal in Pratteln. Es habe in einer Gewerbe- und Verkaufsliegenschaft gebrannt, das Feuer sei aber inzwischen gelöscht worden.

Das Gebäude habe evakuiert werden können, wie die Polizei erklärte. Die Brandursache werde untersucht.

Der Kanton Basel-Landschaft hatte am Freitagmittag vor einem Brand im Gewerbegebiet Grüssen in Pratteln gewarnt. Dies teilte die kantonale Behörde über Alertswiss mit.

Der Brand führe zu einer starken Rauchentwicklung. Die Bevölkerung war angewiesen worden, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Zudem sollte man das betroffene Gebiet meiden. (dab/sda)