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Polizeirapport

Wanderer stirbt bei Absturz vom Dent de Lys im Kanton Freiburg

Ein Wanderer ist am Donnerstag beim Abstieg vom Dent de Lys im Kanton Freiburg tödlich verunfallt. Der 30-jährige Freiburger sei rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit. Er habe von der Rega nur noch tot geborgen werden können.

Der Wanderer war am Nachmittag mit einem 28-jährigen Mann aus dem Kanton Waadt vom 2014 Meter hohen Dent de Lys Richtung Sciernes d'Albeuve FR unterwegs.

Wieso er verunfallte, war am Freitagmorgen nicht geklärt. Die Alpinermittler der Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft würden den Unfall untersuchen, hiess es in der Mitteilung. (sda)