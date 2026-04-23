Polizeirapport

Horgen ZH: Mitarbeiter fährt in Autowerkstatt Kollegen an die Wand

Bei einem Unfall in einer Autowerkstatt in Horgen ist am Donnerstag ein 19-jähriger Werkstattmitarbeiter schwer verletzt worden. Ein gleichaltriger Arbeitskollege hatte die Kontrolle über ein Fahrzeug verloren und fuhr dieses gegen die Wand, wo sich der andere Werkstattmitarbeiter befand. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Kurz nach 16.30 Uhr manövrierte der 19-jährige Werkstattmitarbeiter in einem Garagenbetrieb an der Einsiedlerstrasse in Horgen im Rahmen von Servicearbeiten mit einem Kundenfahrzeug, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Dabei verlor er aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr frontal gegen die Werkstattwand. Dort befand sich zu dieser Zeit der Arbeitskollege. (sda)