Mann in Oberwil bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Der 56-Jährige war um 13.30 Uhr mit Arbeiten auf einer Baustelle an der Schulstrasse beschäftigt. Dabei sei er von einer Baggerschaufel getroffen und so schwer verletzt worden, dass er noch auf der Unfallstelle starb, teilte die Polizei Basel-Landschaft mit.

Ein 56-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag in Oberwil BL bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt worden. Der Hergang muss noch geklärt werden.

