Polizeirapport

58-jähriger Franzose im Genfersee ertrunken

Am Strand von Nyon VD ist am späteren Montagnachmittag ein 58-jähriger Franzose bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.

Ein Zeuge meldete der Polizei, dass ein Schwimmer am Montag gegen 17 Uhr auf der Höhe des Strandes von Nyon in Schwierigkeiten geraten war. Rettungsdienste, darunter Taucher der Seebrigaden von Coppet, Rolle und Nyon sowie ein Helikopter der Rega, suchten die Gegend ab und konnten den bewusstlosen Badenden lokalisieren, wie die Kantonspolizei Waadt am Dienstag mitteilte.

Trotz Wiederbelebungsversuchen verstarb das Opfer. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)