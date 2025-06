Polizeirapport

161 Kilometer pro Stunde in einer 80er-Zone – das droht diesem Raser aus Uri

Die Kantonspolizei Uri hat am Donnerstag in Hospental einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 43-jährige Lenker fuhr mit seinem in Grossbritannien immatrikulierten Auto mit netto 161 km/h über die Gotthardstrasse, wie die Kantonspolizei Uri am Freitag mitteilte.

Der Lenker überschritt damit die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 81 km/h. Er wurde angezeigt und mit einem Fahrverbot für die Schweiz belegt.

Hierzulande werden ausserorts Geschwindigkeitsübertretungen von über 21 Kilometer pro Stunde mit einer Anzeige bestraft. Hinzu kommt eine Geldstrafe von mindestens 400 Franken. Bei hohen Übertretungen fällt die Strafe jedoch sehr viel höher aus und hängt auch von den finanziellen Verhältnissen des Rasers ab.

Unter die Kategorie Raserdelikt fällt ausserorts jeder, der mit mindestens 60 Kilometern pro Stunde zu schnell fährt. Dem 43-Jährigen aus Uri muss nun also seinen Führerausweis für mindestens zwei Jahre abgeben und er erhält diesen nur mit einem verkehrspsychologischen Gutachten zurück.

Das Auto kann eingezogen und verkauft oder verschrottet werden. Zudem droht eine Freiheitsstrafe zwischen einem und vier Jahren. (leo/sda)