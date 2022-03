Neuenburger Polizei spürt mutmasslichen Pädokriminellen auf

Der Neuenburger Kantonspolizei ist Anfang Woche ein mutmasslicher Pädophiler ins Netz gegangen. Der 51-Jährige glaubte, eine Verabredung mit einem 14-jährigen Mädchen zu haben. In Tat und Wahrheit chattete er mit einem Polizisten, der im Internet Pädokriminelle aufspürt.

Der im Kanton Waadt wohnhafte Mann wurde von dem verdeckten Ermittler im Glauben gelassen, er unterhalte sich in dem Chat mit einem jungen Mädchen, wie die Neuenburger Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Er bot diesem sexuelle Handlungen an und verabredete sich im Raum Neuenburg mit dem vermeintlichen Opfer. Als er dort eintraf, wurde er von Ermittlern des Kommissariats für körperliche und sexuelle Integrität der Kriminalpolizei Neuenburg festgenommen.

Der Neuenburger Staatsanwalt Nicolas Feuz hörte den Verdächtigen an und eröffnete anschliessend eine Strafuntersuchung gegen ihn.

Die Verhaftung sei das Ergebnis einer Zusammenarbeit unter den französischsprachigen Kantonen, die beschlossen hätten, ihre Kompetenzen im Kampf gegen die Pädokriminalität zu vernetzen, schreibt die Neuenburger Kantonspolizei. Das Netzwerk koordiniert die operative Tätigkeit der im Internet agierenden Cyberpolizisten und führt gemeinsame Schulungen durch. (sda)