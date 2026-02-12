Polizeirapport

Schon wieder: Jugendlicher wird auf Zugdach von Stromschlag getroffen

Ein Jugendlicher, der sich auf dem Dach eines Zuges der Seetallinie befand, ist von einem Stromschlag getroffen worden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend um 19.30 Uhr beim Bahnhof Mosen LU. Der 17-Jährige habe bei dem Vorfall erhebliche Verletzungen erlitten, teilte die Luzerner Polizei am Donnerstagmittag mit. Er sei von einem Rettungshelikopter in ein Spital gebracht worden.

Die Polizei geht gemäss der Mitteilung davon aus, dass sich der Bursche «aus ungeklärten Gründen» auf dem Dach eines Zuges aufgehalten hat. Die Bahnstrecke zwischen Hitzkirch LU und Beinwil am See AG war wegen des Unfall vier Stunden lang gesperrt.

In den letzten Wochen hatten sich Vorfälle mit «Train-Surfer» in der Schweiz gehäuft. Mehrere Jugendliche kamen dabei ums Leben.

So war es vor einer Woche, ebenfalls auf der Seetallinie, ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Er war mit einem Kollegen in Lenzburg AG auf einen Zug gestiegen und zwischen Beinwil und Mosen von einem Stromschlag getroffen worden. Weitere tödliche Vorfälle gab es jüngst in Zofingen AG und Langenthal BE. (hkl/sda)