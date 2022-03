21-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall in Moudon VD

In Moudon VD ist am Donnerstag ein 21-Jähriger bei einem Strassenverkehrsunfall gestorben. Er war mit seinem Auto eine Böschung hinabgestürzt.

Um 8 Uhr wurde der Einsatzzentrale gemeldet, dass ein Auto auf einem Feld ausserhalb von Moudon befinde, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der Mann, der in der Nähe des Fahrzeugs liege, sei bewusstlos.

Nach ersten Erkenntnissen lenkte der 21-jährige Schweizer, der in Richtung Chavannnes-sur-Moudon unterwegs war, sein Auto nach rechts, anschliessend sei es rund 80 Meter eine Böschung hinabgestürzt und habe sich mehrfach überschlagen. Während des Aufpralls wurde der junge Mann, der in der Region wohnhaft war, aus dem Fahrzeug geschleudert. Er verstarb noch an der Unfallstelle, wie es weiter hiess.

Der Staatsanwalt leitete eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. Die Strasse musste bis 14.00 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz standen die Kantonspolizei Waadt sowie Personal des kantonalen Strassenverkehrsamts. (sda)