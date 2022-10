Polizeirapport

Unbekannte sprengen Bancomaten in Egliswil AG

Bild: Kapo ag

Unbekannte haben in Egliswil AG in der Nacht auf Dienstag einen Bancomaten gesprengt. Die zwei Täter flüchteten gemäss Polizeiangaben in Richtung Wald .

Ein Anwohner habe die Polizei über die Sprengung kurz nach 02.30 Uhr informiert, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Er bestätigte entsprechende Medienberichte. Bei der Fahndung nach der Täterschaft stand auch ein Helikopter im Einsatz. (aeg/sda)