Polizeirapport

29-Jähriger rast in Münchwilen TG mit 113 km/h durch 50er-Zone

Die Kantonspolizei Thurgau hat einen 29-jährigen Raser ermittelt. Der Mann wurde in der Nacht auf Sonntag innerorts in Münchwilen mit 113 km/h geblitzt.

Der Autofahrer aus dem Kanton St. Gallen überschritt die Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der Sicherheitsmarge um 59 km/h, teilte die Polizei am Dienstag mit. Diese traf den Schweizer am Montag an seinem Wohnort an. Er muss sich wegen eines Raserdelikts bei der Staatsanwaltschaft verantworten. (dab/sda)