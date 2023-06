Polizeirapport

60-jähriger Mann bei Raub in Basel verletzt

Ein 60-jähriger Mann ist am Freitagabend am Unteren Rheinweg in Basel von mehreren Unbekannten verletzt und beraubt worden. Die Sanität lieferte ihn ins Spital ein. Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

Das Opfer sei um etwa 23.20 Uhr von mehreren jungen Männern vom Velo gestossen und geschlagen worden, teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Die Männer flüchteten mit seinem Mobiltelefon und Portemonnaie in unbekannte Richtung. (sda)