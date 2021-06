Schweiz

Polizeirapport

Segelflugzeug bei Landeanflug in Dittingen BL abgestürzt



bild: Polizei BL

Beim Landeanflug in Dittingen BL ist am Samstag gegen 17 Uhr ein Segelflugzeug abgestürzt. Der Pilot und die Passagierin konnten das Flugzeug nach Polizeiangaben alleine verlassen. Sie wurden zur Abklärung in ein Spital gebracht.

Das zweisitzige Segelflugzeug setzte beim Anflug des Flughafens Dittingen in steilem Gelände auf und blieb in den Bäumen hängen, wie es weiter hiess. Beim Flugzeugführer handelt es sich um einen Piloten aus der Region. Am Flugzeug entstand erheblicher Sachschaden. (sda)

