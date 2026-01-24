Polizeirapport

17-Jähriger stirbt durch Stromschlag in Zofingen AG

Ein Jugendlicher ist in der Nacht auf Samstag in Zofingen auf einen Güterwagen geklettert. Dabei erlitt er einen Stromschlag und fiel vom Wagen. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen.

Der 17-Jährige war mit einem gleichaltrigen Kollegen unterwegs. Beim Bahnhof Zofingen überschritt er ein Gleis und kletterte auf den Güterwagen. Dabei kam er in die Nähe einer stromführenden Fahrleitung, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der Jugendliche erlitt einen Stromschlag und fiel vom Wagen.

Der Rettungsdienst sei um 3.15 Uhr alarmiert worden. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen.

Die genauen Umstände werden nun untersucht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Die Polizei weist darauf hin, dass in der Nähe von Fahrleitungen absolute Lebensgefahr herrscht und Warnschilder befolgt werden müssen. Bahnwagen oder Masten dürfen nicht bestiegen werden. (vro)