Polizeirapport

Mann greift in Reinach BL Spaziergängerin an

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag in einem Wald in Reinach eine 25-jährige Frau angegriffen. Er schlug ihr gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Basel-Landschaft ins Gesicht und fügte ihr mit einem Messer Schnittverletzungen am Oberschenkel zu.

Die Frau sei zu Fuss mit ihrem Chihuahua im Waldgebiet Fiechten unterwegs gewesen, als sie von dem etwa 40-jährigen Mann unvermittelt angegriffen worden sei, hiess es in der Mitteilung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter soll rund 1,80 Meter gross, von kräftiger, sportlicher Statur und weisser Hautfarbe sein. Er habe einen schwarzen Kapuzenpullover und ein Basecap getragen. (vro/sda)