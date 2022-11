Bewaffneter Raubüberfall auf Uhrengeschäft in Crans-Montana VS

Mit Unterstützung der Gemeindepolizei Crans-Montana sowie der Police Régionale des Villes du Centre errichtete die Kantonspolizei noch am Abend ein umfangreiches Fahndungsdispositiv in der Region. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)

Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Uhrengeschäft in Crans-Montana im Wallis hat der Täter am Sonntagabend den Inhalt der Kasse und Uhren gestohlen. Anschliessend ergriff er die Flucht. Die Verkäuferin blieb unverletzt.

Kämpfe in südukrainischer Stadt Cherson dauern an + Blackout in Kiew nicht auszuschliessen

Flavia Wasserfallen schneidet sich an Iran-Demo die Haare ab

Mehrere Tausend Menschen haben sich am Samstag in Bern an der bislang grössten Iran-Kundgebung seit Beginn der Unruhen beteiligt. Sie forderten den Bundesrat auf, endlich «nennenswerte Massnahmen» gegen das Regime in Teheran zu ergreifen.