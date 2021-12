Frau bei Sturz von Pferd in Erlen TG schwer verletzt

Eine 65-jährige Frau ist in Erlen TG bei einem Sturz von einem Pferd am Montag schwer verletzt worden. Sie wurde in einem Helikopter in ein Spital geflogen. Die Umstände des Unfalls waren vorerst unklar.

Die Frau war kurz nach 16.00 Uhr mit dem Pferd ausserorts auf der Flurhofstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen sei die Frau dabei aus unbekannten Gründen von dem Tier gefallen. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls ab. (sda)