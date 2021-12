Auto mit Anhänger überschlägt sich auf der A1 bei Wiedlisbach BE

Die Unfallstelle. bild: kapo solothurn

Auf der Autobahn A1 in Richtung Bern, kurz vor der Ausfahrt Wangen an der Aare, hat sich am Samstagabend ein Auto mit Anhänger überschlagen. Verletzt wurde niemand.

Auf dem Anhänger des Autos war ein Traktor geladen, wie die Polizei Kanton Solothurn am Sonntag mitteilte. Kurz vor 17.30 Uhr bemerkte der Fahrzeuglenker, dass der Anhänger zu schaukeln begann und die Fahrzeugkombination instabil wurde. Der Versuch, Auto und Anhänger wieder zu stabilisieren, schlug fehl, worauf sich die Fahrzeugkombination überschlug.

Dem Traktor geht's nicht mehr so gut. bild: kapo solothurn

Das Zugfahrzeug kam auf dem Dach, der Anhänger auf der Seite liegend zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.

Das Unfallauto, der Anhänger und der mitgeführte Traktor mussten aufgeladen und abtransportiert werden. (sda)