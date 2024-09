Polizeirapport

Seit Februar vermisster Mann auf dem Wendengletscher BE tot geborgen

In der Region Klein Titlis ist am Samstagmorgen ein seit Mitte Februar vermisster Mann tot aufgefunden worden. Auf dem Wendengletscher habe die Leiche in unwegsamem Gelände durch einen Helikopter gesichtet und geborgen werden, teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit.

Gemäss bisherigen Abklärungen dürfte es sich beim Verstorbenen um den seit Mitte Februar 2024 vermissten Mann handeln. Es bestünden konkrete Hinweise auf seine Identität, so die Kantonspolizei weiter. Die formelle Identifikation stehe indes noch aus.

Der Mann war im Februar mutmasslich auf einer Skitour unterwegs gewesen, bevor er verunglückte. Schon damals hatte die Polizei auf eine Vermisstenanzeige hin eine Suchaktion gestartet, die aber zunächst erfolglos blieb.

(hah/sda)