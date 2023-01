Brand in Wohnhaus und Remise in Eggersriet

Polizeirapport

Wohnhaus und Remise in Eggersriet abgebrannt

In Eggersriet SG ist am Freitagabend ein Wohnhaus samt Remise bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Beim Brandausbruch hatte sich niemand im Gebäude aufgehalten. Die Ursache wird noch abgeklärt.

Ein Passant habe Flammen im Haus im Weiler «Spitze» entdeckt und Alarm geschlagen, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mit. Als die Einsatzkräfte bei der Liegenschaft eingetroffen seien, seien das Wohnhaus und die angebaute Remise bereits in Vollbrand gestanden. Trotz des schnellen Eingreifens sei das Gebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannt, so die Kantonspolizei.

Der Bewohner des Hauses war zum Brandzeitpunkt nicht im Haus und konnte ausfindig gemacht werden. Er wohnt vorläufig bei Angehörigen. Der Sachschaden wird auf mehrere 100'000 Franken geschätzt. (sda)