Polizeirapport

4-jähriges Mädchen stirbt in Vernier GE nach Sturz von Balkon

Ein vierjähriges Mädchen ist am Donnerstagmorgen nach einem Sturz von einem Balkon in Vernier GE ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte versuchten vergeblich, das Kind zu reanimieren, es verstarb noch am Unfallort.

Gegen 8.30 Uhr sei die Polizei über ein Mädchen informiert worden, das bewusstlos bei einem Gebäude im Stadtteil Lignon in Vernier liege, bestätigte die Staatsanwaltschaft Genf eine Meldung der Tageszeitung «Tribune de Genève».

Nach ersten Ermittlungen sei das Mädchen von einem Balkon gestürzt und noch vor Ort verstorben. Unter der Leitung der Staatsanwalt sei eine Untersuchung eingeleitet worden, um die genauen Umstände des Todes zu ermitteln. (sda)