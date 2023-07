Polizeirapport

Dachstockbrand in Stäfa ZH verursacht hohen Sachschaden

Ein Dachstockbrand in einem unbewohnten Einfamilienhaus in Stäfa hat am Sonntagabend einen Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken verursacht. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Rauch wegen des brennenden Hauses über Stäfa. Bild: watson

Die Brandmeldung ging um 19.15 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Montag mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bewohnerschaft eines Nachbarhauses vorsorglich evakuiert. Sie konnten später in die Liegenschaft zurückkehren. Die Brandursache wird nun abgeklärt. (sda)