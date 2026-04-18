Polizeirapport

Illegale Party in Zürich-Wipkingen: Polizei setzt Gummischrot ein

Mehrere hundert Personen haben in der Nacht auf Samstag in Zürich-Wipkingen illegal gefeiert. Dabei ist es zu gewalttätigen Angriffen auf die Stadtpolizei gekommen.

Die Einsatzkräfte lösten die unbewilligte Party in einer Unterführung im Kreis 10 auf, wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilte. Die Polizei war kurz vor Mitternacht zur Kreuzung Nordstrasse/Rosengartenstrasse ausgerückt. Dort versuchte die Menge, die Durchgänge zu blockieren.

Als die Beamten die Veranstaltung beendeten und Material wie Musikanlagen und einen Generator sicherstellten, schlug ihnen Gewalt entgegen. Personen aus der Menge bewarfen die Polizisten mit Flaschen und Steinen. Die Polizei setzte daraufhin Gummischrot und Reizstoff ein.

Ausschreitungen am Röschibachplatz

Die Gruppe zog anschliessend weiter in Richtung Wipkingerplatz und Röschibachplatz. Auch dort kam es erneut zu Angriffen auf die Beamten. Erst gegen 00.30 Uhr beruhigte sich die Lage und die Teilnehmenden zerstreuten sich. Zwei Patrouillenwagen der Polizei sowie mindestens zwei private Autos wurden durch Flaschenwürfe und andere Gegenstände beschädigt.

Ein mutmasslicher Flaschenwerfer konnte noch vor Ort festgenommen werden. Die Polizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet, um die Hintergründe der Ausschreitungen zu klären. (sda)