Durch den Zusammenstoss mit dem Militärfahrzeug wurde das Auto auf das Bahntrassee geschleudert. Bild: Kantonspolizei Zürich

Polizeirapport

Illnau ZH: Autofahrer verletzt nach Kollision mit Militärfahrzeug

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Illnau ZH bei einer Kollision mit einem Militärfahrzeug verletzt worden. Sein Auto wurde dabei auf das Bahntrassee geschleudert.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 8 Uhr, als ein Autofahrer auf Höhe der Bahnschranke auf der Effretikonerstrasse nach links abbiegen wollte. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zu einer Auffahrkollision mit dem hinter ihm fahrenden Militärfahrzeug mit Anhänger. Das Auto wurde weggeschleudert und landete auf dem Bahntrassee, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Der 72-jährige Autofahrer wurde beim Aufprall mittelschwer verletzt. Die Ambulanz brachte ihn ins Spital. Die Effretikonerstrasse und die Grauselstrasse waren daraufhin für mehrere Stunden gesperrt.

Bereits vor gut einer Woche verunfallte in Hinwil ZH ein Militärfahrzeug in einem Kreisel. Vier Angehörige der Rekrutenschule in Chur mussten ins Spital gebracht werden. Beim Fahrzeug handelte es sich um ein sogenanntes geschütztes Mannschaftstransportfahrzeug. (nil/sda)