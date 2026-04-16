Symbolbild. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Gewaltdelikt in Urnäsch AR: Polizei findet zwei Personen tot in Wohnung – Einsatz läuft

Zwei Menschen sind am Donnerstagmorgen in Urnäsch bei einem schweren Gewaltdelikt zu Tode gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt ins Spital eingeliefert. Die Hintergründe sind noch unklar. Ermittlungen laufen.

Um acht Uhr ging die Meldung ein, dass in einer Privatwohnung Personen verletzt wurden. Unverzüglich seien der Rettungsdienst und mehrere Polizeipatrouillen aufgeboten worden, teilte die Ausserrhoder Kantonspolizei mit.

Zwei Personen seien trotz medizinischer Erstversorgung durch die Einsatzkräfte am Ereignisort gestorben. Zwei weitere Personen wurden mit unbestimmten Verletzungen ins Spital überführt. Darunter befinde sich die für das Delikt mutmasslich verantwortliche Täterschaft, heisst es in der Mitteilung. Die Abklärungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft laufen. (hkl/sda)

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