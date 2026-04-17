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Polizeirapport

Schweizer in Panama bei Überfall erschossen

epa12782407 Members of the National Police patrol outside the Panamanian Supreme Court in Panama City, Panama, 27 February 2026. The Odebrecht trial in Panama is in its final phase after weeks of hear ...
Der in Panama lebende Schweizer geriet in einen als Polizeikontrolle getarnten Überfall. (Symbolbild)Bild: keystone
Polizeirapport

Falsche Polizeikontrolle: Schweizer wird in Panama überfallen und erschossen

17.04.2026, 16:4017.04.2026, 16:40

Ein in Panama lebender Schweizer ist Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Vorfall.

Zuerst hatte «Blick» darüber berichtet. Nach Angaben panamaischer Medien wurde der Mann bei einem Angriff im Stadtteil Juan Díaz erschossen. Dieser soll als falsche Polizeikontrolle getarnt gewesen sein.

Die Schweizer Botschaft in San José stehe in Kontakt mit den zuständigen panamaischen Behörden, hiess es vom EDA weiter. Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes machte das Aussendepartement keine weiteren Angaben. (leo/sda)