Der in Panama lebende Schweizer geriet in einen als Polizeikontrolle getarnten Überfall. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Falsche Polizeikontrolle: Schweizer wird in Panama überfallen und erschossen

Ein in Panama lebender Schweizer ist Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Vorfall.

Zuerst hatte «Blick» darüber berichtet. Nach Angaben panamaischer Medien wurde der Mann bei einem Angriff im Stadtteil Juan Díaz erschossen. Dieser soll als falsche Polizeikontrolle getarnt gewesen sein.

Die Schweizer Botschaft in San José stehe in Kontakt mit den zuständigen panamaischen Behörden, hiess es vom EDA weiter. Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes machte das Aussendepartement keine weiteren Angaben. (leo/sda)