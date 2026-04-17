Polizeirapport

Polizei sprengt illegales Pokerturnier in Glattbrugg ZH

Fahnder haben in Glattbrugg ZH ein illegales Glücksspielangebot ausgehoben. Rund 60 Personen befanden sich zum Zeitpunkt der Razzia im Lokal.

Im Kanton Zürich wurde ein illegales Pokerturnier aufgedeckt. Bild: imago

Einsatzkräfte der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) und der Kantonspolizei Zürich durchsuchten die Räumlichkeiten am Donnerstagabend, wie die ESBK am Freitag mitteilte. Dabei trafen sie auf eine grössere Gesellschaft, die an sechs Tischen Poker spielte. Die Beamten befragten mehrere Teilnehmende direkt vor Ort.

Bargeld und Material beschlagnahmt

Die Behörden stellten bei der Aktion beträchtliche Vermögenswerte sicher. Insgesamt wurden rund 55'000 Franken sowie 6500 Euro Bargeld beschlagnahmt. Neben dem Geld nahmen die Ermittler auch sechs Pokertische, eine Vielzahl an Spielchips, Mobiltelefone und weitere IT-Ausrüstung mit.

Im Fokus der Ermittlungen steht eine Person, die als mutmassliche Organisatorin des Turniers identifiziert wurde. Die ESBK hat bereits ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet.

Der beschuldigten Person wird ein Verstoss gegen das Geldspielgesetz vorgeworfen. Das Gesetz sieht für das Organisieren von Spielbankenspielen ohne die erforderliche Konzession Geldstrafen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. (dab/sda)