Von Auto angefahren: 4-jähriger Bub stirbt nach Unfall in St.Gallen

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in St. Gallen tödlich verletzt worden. Ein Personenwagen kollidierte mit dem vierjährigen Buben, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen sei ein 44-jähriger Deutscher mit seinem Auto auf der Stahlstrasse Richtung Zürcher Strasse unterwegs gewesen. Zur Kollision mit dem Knaben sei es im Bereich der Feldbachstrasse gekommen, hiess es in einer Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen. Der Bub sei verletzt am Boden liegen geblieben.

Der Unfallort in St.Gallen. Bild: brk news

Die ausgerückte Polizei habe sofort mit der Reanimation des Kindes österreichischer Staatsangehörigkeit begonnen. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte sei das Kind bei andauernder Reanimation in ein Kinderspital gebracht worden. Rund zwei Stunden nach dem Unfall sei der Knabe seinen Verletzungen erlegen. (sda)