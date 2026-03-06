Polizeirapport

10-Jähriger wird in Gommiswald SG von Auto angefahren

Ein zehnjähriges Kind ist am Donnerstag in Gommiswald von einem Auto angefahren und dabei unbestimmt verletzt worden. Der Bub überquerte gemäss der Polizei eine Strasse auf einem Fussgängerstreifen. Die Rettung brachte ihn in ein Spital.

Kurz vor 16.30 Uhr fuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Rickenstrasse von Uznach Richtung Ricken, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Jungen, der die Strasse überquerte. (sda)