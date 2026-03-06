Polizeirapport

Autofahrer flüchtet nach Kollision mit E-Bike-Fahrer

Ein E-Bike-Fahrer ist am Donnerstagabend in Erlenbach ZH bei einer Kollision mit einem Auto verletzt worden, während der Autofahrer anschliessend vom Unfallort geflüchtet ist. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf der Lerchenbergstrasse in Richtung Dorfzentrum, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Ein E-Bike-Fahrer ist am Donnerstagabend in Erlenbach ZH bei einer Kollision verletzt worden. bild: kantonspolizei zürich

Auf Höhe der Bushaltestelle Sandfelsenstrasse seien das Auto und der Zweiradlenker nebeneinander gefahren und miteinander kollidiert. Der E-Bike-Fahrer sei dabei gestürzt und habe mittelschwere Verletzungen erlitten. Er musste ins Spital gebracht werden.

Der Autofahrer sei nach dem Unfall weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Kantonspolizei Zürich untersuche den genauen Unfallhergang zusammen mit der Staatsanwaltschaft.

Vor Ort hätten die Einsatzkräfte die Abdeckung des linken Seitenspiegels des Autos sichergestellt. Aufgrund dieses Teils dürfte es sich beim beteiligten Fahrzeug um einen dunkelblauen VW Golf oder VW Polo handeln.

Für die Unfallaufnahme habe die Lerchenbergstrasse vorübergehend gesperrt werden müssen. Die Feuerwehr Erlenbach habe eine Umleitung eingerichtet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug machen können. (hkl/sda)